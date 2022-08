Juve, Di Maria si ferma: lesione all'adduttore (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo lo spettacolo, la doccia fredda dell'esito degli esami. Angel Di Maria è arrivato di buon mattino presso il J Medical per sottoporsi ai controlli strumentali dopo il risentimento all'adduttore ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo lo spettacolo, la doccia fredda dell'esito degli esami. Angel Diè arrivato di buon mattino presso il J Medical per sottoporsi ai controlli strumentali dopo il risentimento all'...

romeoagresti : Come arriva la #Juve alla prima di campionato? ?? I terzini sinistri spaventano ?? La squadra necessita ancora di r… - sportmediaset : JUVE, LESIONE DI BASSO GRADO PER DI MARIA: TRA 10 GIORNI RIVALUTATO - Gazzetta_it : Di Maria ha completato le visite mediche, a breve il comunicato della Juve #DiMaria - enne1995 : RT @gvesvs: «Dopo l’infortunio di Di Maria ora la Juve corre ai ripari: i nomi caldi sono Totti e Batistuta» [@DiMarzio] - mrsmount__ : RT @juve_canal: ?????? Di Maria vs Sassuolo | ? Juve debut ?? -