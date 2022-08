iPhone, tasto segreto sul logo: a cosa serve e come attivarlo (Di martedì 16 agosto 2022) L’Apple non smette mai di sorprendere. Sì, perché forse non tutti lo sanno ma l‘iPhone ha un ‘pulsante’ segreto sul logo, che nasconde non poche funzionalità: dove si trova? E come funziona? come fare per attivarlo? come attivare il tasto ‘segreto’ dell’iPhone Molti ancora non lo sanno, altri hanno scoperto da poco questo ‘tasto’ segreto, che in realtà esiste già dal 2020 ed è disponibile in quei modelli che hanno ricevuto l’aggiornamento ad iOS 14 e successivi. Si tratta di un pulsante, che con un piccolo gesto dà modo all’utente di fare più cose: attivare la torcia, scattare velocemente una foto, disattivare l’audio. Ma come fare senza necessariamente sbloccare lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) L’Apple non smette mai di sorprendere. Sì, perché forse non tutti lo sanno ma l‘ha un ‘pulsante’sul, che nasconde non poche funzionalità: dove si trova? Efunziona?fare perattivare il’ dell’Molti ancora non lo sanno, altri hanno scoperto da poco questo ‘, che in realtà esiste già dal 2020 ed è disponibile in quei modelli che hanno ricevuto l’aggiornamento ad iOS 14 e successivi. Si tratta di un pulsante, che con un piccolo gesto dà modo all’utente di fare più cose: attivare la torcia, scattare velocemente una foto, disattivare l’audio. Mafare senza necessariamente sbloccare lo ...

CorriereCitta : iPhone, tasto segreto sul logo: a cosa serve e come attivarlo - isladecuba1971 : RT @Corriere: La Mela sul retro dell’iPhone in realtà è un «tasto segreto»: come attivarlo e a cosa serve - Esagerataxxx : Raga ho scoperto la soluzione per la luminosità dell’iPhone che si abbassa da sola ????? Bisogna disattivare il tast… - infoitscienza : iPhone, il logo sul retro in realtà è un «tasto segreto»: come attivarlo e a cosa serve (e funziona anche con la co… - infoitscienza : iPhone, il logo sul retro in realtà è un «tasto segreto»: come attivarlo e a cosa serve (e funziona anche con la co… -