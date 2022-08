Graduatorie GPS 2022/24: cominciano le ripubblicazioni dopo i reclami. AGGIORNATO (Di martedì 16 agosto 2022) Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: sono giorni molto importanti. Anche dopo la pubblicazione degli elenchi infatti gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo lavorano alla valutazione delle domande, leggono i reclami prodotti dagli aspiranti, cercano di sistemare alcune posizioni in modo da consentire la produzione della domanda di supplenza con la posizione effettivamente spettante in base al punteggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 agosto 2022)GPS per gli anni scolastici/23 e 2023/24: sono giorni molto importanti. Anchela pubblicazione degli elenchi infatti gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo lavorano alla valutazione delle domande, leggono iprodotti dagli aspiranti, cercano di sistemare alcune posizioni in modo da consentire la produzione della domanda di supplenza con la posizione effettivamente spettante in base al punteggio. L'articolo .

