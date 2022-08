Europei | tuffi | oro Bertocchi | bronzo per Pellacani e nel sincro misto

(Di martedì 16 agosto 2022) ROMA - Piovono medaglie anche neiper l'Italia, fin qui grande protagonista aglidi nuoto in corso di svolgimento a Roma ...

Eurosport_IT : CAMPIONI D'EUROPAAAAAA! ?????? L'Italia conquista la medaglia d'oro nel Team Event negli Europei di Tuffi: Eduard Tim… - Coninews : SIIIIIIII! ???? Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu bronzo nel sincro misto 10 m! ?? Agli Europei di… - fanpage : Altra splendida giornata per i colori azzurri agli Europei di Roma: Elena #Bertocchi e Chiara #Pellacani hanno vint… - Pamela81607810 : RT @fanpage: Altra splendida giornata per i colori azzurri agli Europei di Roma: Elena #Bertocchi e Chiara #Pellacani hanno vinto rispettiv… - infoitsport : Europei di nuoto, bronzo nei tuffi. Le medaglie di oggi -

ROMA - Piovono medaglie anche neiper l'Italia, fin qui grande protagonista aglidi nuoto in corso di svolgimento a Roma ...Nicolò Martinenghi si è preso la scena anche nella sesta giornata aglidi nuoto a Roma . Il milanese ha conquistato la sua terza medaglia in questa rassegna ...agli altri podi ottenuti nei...Continuano a brillare gli atleti azzurri agli Europei di nuoto in corso a Roma. Nuove medaglie sono arrivate dai tuffi: Elena Bertocchi ha vinto l’oro dal trampolino da un metro, con Chiara Pellacani ...Tania Cagnotto agli Europei di Nuoto di Roma 2022 è tra coloro che premia gli atleti vincitori di medaglie nei tuffi. Ecco l'intervista sulla sua vita da mamma.