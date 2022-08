Elezioni, il sole nascente, simbolo dei Socialdemocratici, torna sulla bacheca del Viminale (Di martedì 16 agosto 2022) Alla conclusione delle operazioni di deposito dei contrassegni presso il ministero dell’Interno, i Socialdemocratici esprimono la loro soddisfazione per aver completato le operazioni idonee a riportare il simbolo del sole nascente nell’agone politico. Il partito, che ha per segretario nazionale Umberto Costi, schiera infatti il solo emblema, tra i tanti presentati, che riporta con coerenza la scritta “Socialdemocrazia” e rappresenta esplicitamente la continuità del partito fondato nel 1947 da Giuseppe Saragat. I Socialdemocratici, saldamente collocati in una posizione di sinistra riformista, parteciperanno alle prossime Elezioni, politiche e regionali, con l’ambizione di essere parte attiva di un’alleanza che faccia da argine ad ogni forma di populismo, sovranismo ed antieuropeismo. Di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) Alla conclusione delle operazioni di deposito dei contrassegni presso il ministero dell’Interno, iesprimono la loro soddisfazione per aver completato le operazioni idonee a riportare ildelnell’agone politico. Il partito, che ha per segretario nazionale Umberto Costi, schiera infatti il solo emblema, tra i tanti presentati, che riporta con coerenza la scritta “Socialdemocrazia” e rappresenta esplicitamente la continuità del partito fondato nel 1947 da Giuseppe Saragat. I, saldamente collocati in una posizione di sinistra riformista, parteciperanno alle prossime, politiche e regionali, con l’ambizione di essere parte attiva di un’alleanza che faccia da argine ad ogni forma di populismo, sovranismo ed antieuropeismo. Di ...

sole24ore : Elezioni, ecco il video di Enrico Letta in tre lingue per parlare d'Europa - Il Sole 24 ORE - dariomasiero : RT @sole24ore: Elezioni, ecco il simbolo di Fratelli d'Italia (con la fiamma) affisso al Viminale - Il Sole 24 ORE - ugoarrigo : @martinoloiacono Vincono le idee quando si alleano alle elezioni, non quando vanno da sole. - ahabello : Letta impone Casini dove non lo vogliono! Ma per chi si è preso, per il Re Sole?.... La presa della Bastiglia itali… - Profilo3Marco : RT @sole24ore: Elezioni, ecco il video di Enrico Letta in tre lingue per parlare d'Europa - Il Sole 24 ORE -