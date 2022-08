Cremonese, la società a difesa di Radu sui social: inserisce la definizione di ’empatia’ (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo il clamoroso errore del portiere Ionut Radu nel finale di match tra Fiorentina e Cremonese, la società lombarda ha voluto prendere le difese del proprio portiere, sommerso da critiche e messaggi poco edificanti nelle ore seguenti alla partita. Lo ha fatto tramite un post social in cui è stata inserita la definizione di ’empatia’ proveniente dalla Treccani. Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo.Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perchè tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo. pic.twitter.com/YTBWG93FZK — U.S. Cremonese (@USCremonese) August 16, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo il clamoroso errore del portiere Ionutnel finale di match tra Fiorentina e, lalombarda ha voluto prendere le difese del proprio portiere, sommerso da critiche e messaggi poco edificanti nelle ore seguenti alla partita. Lo ha fatto tramite un postin cui è stata inserita ladiproveniente dalla Treccani. Ogni giocatore dellacome tale fa parte di una famiglia, di una, di un gruppo.Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perchè tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo. pic.twitter.com/YTBWG93FZK — U.S.(@US) August 16, 2022 SportFace.

