Chi vincerà il campionato di Serie A di quest’anno? Un sito di scommesse lancia attente previsioni grazie a questa AI (Di martedì 16 agosto 2022) Eisste una intelligenza artificiale che può prevedere la vittoria di una squadra per filo e per segno. Ma è vero, oppure è una menzogna belle e buona? Prevedere il calcio? Sì, è possibile con una IA particolare – Computermagazine.itL’IA nasce grazie al sito FiveThirtyEight.com, la stessa piattaforma specializzata in previsioni elettorali e sportive fondato da Nate Silver, data journalist che dal 2009 ha sviluppato un metodo statistico di analisi delle competizioni sportive e non solo. L’anno scorso era del 31% la probabilità per l’Inter di vincere lo scudetto contro un 22% della Juventus e un 12% dell’Atalanta o del Milan. quest’anno, in tal caso, è stato possibile notare come l’Inter sia stata data al 36% contro il 17 del Milan e il 12% del Napoli. A dare delle valutazioni, però, è un ente ... Leggi su computermagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Eisste una intelligenza artificiale che può prevedere la vittoria di una squadra per filo e per segno. Ma è vero, oppure è una menzogna belle e buona? Prevedere il calcio? Sì, è possibile con una IA particolare – Computermagazine.itL’IA nascealFiveThirtyEight.com, la stessa piattaforma specializzata inelettorali e sportive fondato da Nate Silver, data journalist che dal 2009 ha sviluppato un metodo statistico di analisi delle competizioni sportive e non solo. L’anno scorso era del 31% la probabilità per l’Inter di vincere lo scudetto contro un 22% della Juventus e un 12% dell’Atalanta o del Milan., in tal caso, è stato possibile notare come l’Inter sia stata data al 36% contro il 17 del Milan e il 12% del Napoli. A dare delle valutazioni, però, è un ente ...

