Blitz in nota pizzeria e ristorante di Napoli | la scoperta dei Carabinieri

NapoliToday : #Cronaca Blitz della Municipale nella nota macelleria: sequestrati quattro quintali di materiale… - CiociariaO : Droga nascosta dietro un mattone alla stazione. Due arresti La polizia nota movimenti nel sottopassaggio e fa scatt… -

La Provincia Pavese

Ausiliare del traffico malmenata con calci e pugni per avere elevato una multa di 18 euro . L'episodio si è verificato la notte scorsa a Palinuro,località marina cilentana, in provincia di Salerno . L'ausiliare del traffico, 25 anni, è stata aggredita da una coppia, marito e moglie. Dopo l'aggressione i due sono fuggiti facendo perdere le ...Lo ha reso noto il Comune in una. Intanto oggi proseguiranno le operazione di recupero dei ...] Navigazione articoli Genova, attivisti di 'Ultima Generazione' fannoall'Acquario: imbrattate ... Crisi climatica, blitz di Ultima Generazione all'acquario di Genova. Ci sono anche i pavesi, tre denunciati Botte, insulti, appostamenti, blitz sotto casa e in classe. Un uomo di 30 anni, un cittadino marocchino che si trovava già in cella a Monza, è stato arrestato dai carabinieri di Agrate Brianza in esec ...Operazione della Polizia locale insieme a Guardia di finanza e Capitaneria, dopo che i gestori non avevano provveduto a smantellare l’opera non autorizzata ...