Atalanta-Gasperini, doppia gioia in arrivo? È successo nel pomeriggio (Di martedì 16 agosto 2022) Ottime notizie per l’Atalanta. La doppia novità è una vera e propria manna dal cielo per il tecnico nerazzurro Gasperini. Arrivano buone notizie per Giampiero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta può finalmente sorridere. Dopo la vittoria all’esordio, l’allenatore nerazzurro può guardare con grande fiducia al prossimo big match contro il Milan. Il derby lombardo che andrà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 agosto 2022) Ottime notizie per l’. Lanovità è una vera e propria manna dal cielo per il tecnico nerazzurro. Arrivano buone notizie per Giampiero. Il tecnico dell’può finalmente sorridere. Dopo la vittoria all’esordio, l’allenatore nerazzurro può guardare con grande fiducia al prossimo big match contro il Milan. Il derby lombardo che andrà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???? #Atalanta, ottime notizie per #Gasperini: recupera due calciatori in vista del #Milan - RadioRossonera : Buone notizie per l'#Atalanta: le armi in più di #Gasperini contro il #Milan saranno ben 3 ?? - SempreMilanit : ?? Gasp e la sfida con il #Milan #SempreMilan - lelelandi33 : Leggi il mio approfondimento sull'#atalanta tra #SerieA e #Mercato su @calciatoriigno #Gasperini… - sportli26181512 : Atalanta, due 'big' recuperati per il Milan: le ultime: Pomeriggio di lavoro per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini… -