Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 18 | 15

(Di lunedì 15 agosto 2022)DEL 15 AGOSTOORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ TURISTICHE INZIAMO DA UNA SERIE DI INCIDENTI NEL DETTAGLIO, CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE COLOMBO E PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DI MARINO IN DIREZIONE, CODE SULLA VIA CASSIA PER UN SINISTRO AVVENUTO DEI PRESSI DI SETTEVENE, ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CAMPAGNANO DISEMPRE SULLA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE CODE VERSO IL CENTRO, PER LAVORI CHE IMPONGONO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA FORTI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANCHE SULLA VIA PONTINA, ...