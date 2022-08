Torino, Sky: “Interesse dei Granata per Praet” (Di lunedì 15 agosto 2022) Torino Praet- Giorno di lavoro intenso per i Granata, scarico per recuperare dopo le forze contro il Monza. La vittoria contro i Brianzoli è stata convincente, ora Juric vuole continuare così. Dopo la lite, il D.S Vagnati insieme al patron dei Granata Urbano Cairo, sono tornati al top e in maniera decisa sul mercato. Nelle prossime ore atterreranno all’aeroporto di Caselle i due nuovi difensori: Schuurs e Hien, proveniente dall’Ajax e dall’Helsinborgs. Si lavora per la mediana, dopo la lite con Juric che vedrà l’ex capitano dei Torino vicino alla cessione, Roma e Napoli osservano. Nelle ultime ore il nome più caldo sarebbe quello di Dennis Praet, centrocampista del Leicester. Il belga era stato accostato al club piemontese più volte durante quest’estate, ma la trattativa non è mai ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 15 agosto 2022)- Giorno di lavoro intenso per i, scarico per recuperare dopo le forze contro il Monza. La vittoria contro i Brianzoli è stata convincente, ora Juric vuole continuare così. Dopo la lite, il D.S Vagnati insieme al patron deiUrbano Cairo, sono tornati al top e in maniera decisa sul mercato. Nelle prossime ore atterreranno all’aeroporto di Caselle i due nuovi difensori: Schuurs e Hien, proveniente dall’Ajax e dall’Helsinborgs. Si lavora per la mediana, dopo la lite con Juric che vedrà l’ex capitano deivicino alla cessione, Roma e Napoli osservano. Nelle ultime ore il nome più caldo sarebbe quello di Dennis, centrocampista del Leicester. Il belga era stato accostato al club piemontese più volte durante quest’estate, ma la trattativa non è mai ...

