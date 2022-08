Raffaello Balzo che fine ha fatto oggi? Una situazione dolorosa

Leggi su chenews

(Di lunedì 15 agosto 2022), lo ricordate in Centovetrine ed Elisa di Rivombrosa? Da qualche anno è sparito dal mondo dello spettacolo: chehaha cambiato la sua vita. Molti lo ricorderanno in alcune produzioni televisive importanti e anche come ex naufrago dell’Isola dei Famosi maadè sparito dal piccolo schermo. foto AnsaL’uomo è originario di Udine, dov’è nato il 18 marzo del 1975 e fino alla maggiore età ha vissuto ad Artegna, un paese della provincia. Molti non sanno che, quando aveva solo un anno è stato salvato da sua nonna durante il terribile terremoto che ha colpito il Friuli nel 1976 e la notizia è finita anche sui giornali.fin da giovanissimo ha iniziato la carriera ...