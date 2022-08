Piero Angela, la verità sulle sue condizioni di salute viene fuori solo ora (Di lunedì 15 agosto 2022) La morte di Piero Angela ci ha rattristati enormemente. Siamo tutti più soli: abbiamo perso un uomo garbato, un divulgatore scientifico appassionato, un giornalista intelligente. I primi ad esprimere vicinanza alla famiglia e dolore per la scomparsa sono stati la presidente Marinella Soldi e l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, i componenti del cda e l’Azienda tutta: «Profondo cordoglio ci unisce al dolore del figlio Alberto e di tutti i familiari per la scomparsa di Piero Angela, maestro nella divulgazione scientifica. Al suo entusiasmo per la conoscenza e per la scoperta, la Rai e l’Italia intera devono molto. Le sue trasmissioni hanno mostrato come si possa fare un uso alto e insieme popolare del mezzo televisivo, realizzando un modello esemplare di servizio pubblico». (continua a leggere dopo le ... Leggi su tvzap (Di lunedì 15 agosto 2022) La morte dici ha rattristati enormemente. Siamo tutti più soli: abbiamo perso un uomo garbato, un divulgatore scientifico appassionato, un giornalista intelligente. I primi ad esprimere vicinanza alla famiglia e dolore per la scomparsa sono stati la presidente Marinella Soldi e l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, i componenti del cda e l’Azienda tutta: «Profondo cordoglio ci unisce al dolore del figlio Alberto e di tutti i familiari per la scomparsa di, maestro nella divulgazione scientifica. Al suo entusiasmo per la conoscenza e per la scoperta, la Rai e l’Italia intera devono molto. Le sue trasmissioni hanno mostrato come si possa fare un uso alto e insieme popolare del mezzo televisivo, realizzando un modello esemplare di servizio pubblico». (continua a leggere dopo le ...

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - AlbertoDaidone : RT @ComVentotene: Ieri non ci siamo permessi di polemizzare, anche per rispetto del compianto Piero Angela, ma oggi lasciateci esprimere il… - LucianoQuaranta : RT @F_DUva: Ha portato scienza, arte e cultura nelle case di tutti gli italiani e le ha rese a portata di tutti, appassionando generazioni… -