Milan su Onyedika | Bakayoko verso il Nottingham Forrest

(Di lunedì 15 agosto 2022) I campioni d’Italia vogliono inserire l’ultimo tassello all’interno di una rosa già ultra competitiva. Il reparto individuato per questo intento è il centrocampo dove ilè su, mediana del Midtjylland, al quale farà probabilmente spazio, diretto alSU: QUAL’ È LA SITUAZIONE? I rossoneri hanno spostato l’obiettivo sui giovani per il centrocampo, ed è in questa ottica che stanno seguendo con grande attenzione Raphael, centrocampista nigeriano, classe 2001, del Midtjylland. Il giocatore piace particolarmente per la sua capacità di fare scudo davanti alla difesa grazie al pressing asfissiante sul portatore di palla. La sua valutazione, circa 7 milioni di euro, rende semplice il suo ...

lucabianchin7 : Il #Milan probabilmente prenderà un centrocampista difensivo, diverso da Renato Sanches. Identikit ideale: ?? U25… - calciomercatoit : ?? - Gazzetta_it : Tra Onyedika, Sarr e Onana spunta #Santamaria: #Milan, è casting a centrocampo - Milannews24_com : Il #Milan ha due obiettivi prima del gong del mercato - sportli26181512 : CorSport - Ferragosto tra mercato e campionato: Diallo-Onyedika gli obiettivi, l'Atalanta e i rinnovi nel mirino: L… -

, tutti i nomi per il centrocampo Il profilo in pole per un posto nella mediana delrimane Raphael. Un colpo lowcost da meno di 10 milioni di euro . Il talento danese del ...... Calda Tiepida Fredda 30 - 70% JUVE Depay, Paredes Muriel Zaniolo, Morata INTER Acerbi Akanji Dest, Pedraza TangangaDiallo, Tameze Tanganga, Kiwior N'Dicka,NAPOLI Navas Raspadori, ...Le ultime due settimane di agosto saranno parecchio insolite per il Milan, un po' come tutto il calendario della stagione appena cominciata. La squadra come sempre penserà al campo con ...Calciomercato Milan: due colpi in canna prima della fine del mercato. I nomi sono quelli di Diallo e Onyedika Come scrive il Corriere dello Sport resta ...