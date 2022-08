Milan | per il centrocampo torna di moda il nome di Fofana

(Di lunedì 15 agosto 2022) Oltre a Onyedika, ilcerca anche l’ex Udinese Seko: il calciatore non avrebbe problemi di adattamento Ilnon lavora soltanto per chiudere su Onyedika. Secondo quanto riportato dal Giornale, i rossoneri stanno valutando anche ildi Seko. Rispetto al centrocampista del Midtjylland, il vantaggio sarebbe sicuramente che il calciatore conosce già bene il campionato italiano, avendo giocato nell‘Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : ?? Migliorano le condizioni di Sandro #Tonali, che ora punta l'Atalanta. Oggi allenamento personalizzato sul campo p… - tancredipalmeri : Rigore assurdo per il Milan. Bisogna dirlo anche se poi arrivano gli insulti dei milanisti. E reso ancora più ass… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - Dixit1802 : RT @paolobocciarel1: Alla fine potete incazzarvi con Zhang, Marotta, Inzaghi, con chi volete, ma finché gli arbitri favoriranno Juve e Mila… - lionkingfm : @DucaAndrea85 avranno pure “qualità” con grandi giocatori, ma l’allenatore è sopravvalutato e fortunato, vedremo co… -

... in 14 precedenti in Serie A, 10 vittorie e un pariil tecnico toscano, con 3 sconfitte delle quali però una costò all'allenatore livornese l'esonero quando era sulla panchina del, nel 2014.... 2022 Ovviamente a noi niente rigore #JuveSassuolo- Miss Smith (@MissSmi38523209) August 15, 2022 Il rigore alsi, ma mai sia dare un rigore NETTO a noi eh,AMOR DI DIO. #JuveSassuolo- ...Milan e Inter si sfidano per lo stesso obiettivo in questi ultimi giorni di calciomercato: inserimento improvviso dei rossoneri ...Il centrocampo del Milan è ancora scoperto. L'addio di Franck Kessie, aggiunto all'infortunio di Sandro Tonali, necessita di un innesto in quella zona del ...