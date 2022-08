LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: si comincia con le semifinali della Sprint femminile (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.50 Proprio come accaduto nella semifinale precedente, Emma Hinze “emula” Mathilde Gros e sorpassa l’avversaria all’ultima curva, concretizzando il tutto sul rettilineo finale. Va in vantaggio la Campionessa del Mondo. 15.48 Tocca adesso alla tedesca Emma Hinze e all’olandese Laurine Van Riessen. 15.46 Si guardano, si studiano, partono insieme e Mathilde Gros ha al meglio sorpassando la tedesca sul rettilineo finale. 1-0 per la transalpina. 15.45 Parte la prima semifinale, Gros-Friedrich. 15.43 L’una di fronte all’altra ci saranno da un lato la francese Mathilde Gros e la tedesca Lea Sophie Friedrich; dall’altro lato, la tedesca Campionessa del Mondo Emma Hinze e l’olandese Laurine Van Riessen. 15.40 Si parte tra poco con la prima gara delle semifinali Sprint femminili. 15.37 Alla luce di quanto ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Proprio come accaduto nella semifinale precedente, Emma Hinze “emula” Mathilde Gros e sorpassa l’avversaria all’ultima curva, concretizzando il tutto sul rettilineo finale. Va in vantaggio la Campionessa del Mondo. 15.48 Tocca adesso alla tedesca Emma Hinze e all’olandese Laurine Van Riessen. 15.46 Si guardano, si studiano, partono insieme e Mathilde Gros ha al meglio sorpassando la tedesca sul rettilineo finale. 1-0 per la transalpina. 15.45 Parte la prima semifinale, Gros-Friedrich. 15.43 L’una di fronte all’altra ci saranno da un lato la francese Mathilde Gros e la tedesca Lea Sophie Friedrich; dall’altro lato, la tedesca Campionessa del Mondo Emma Hinze e l’olandese Laurine Van Riessen. 15.40 Si parte tra poco con la prima gara dellefemminili. 15.37 Alla luce di quanto ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: record italiano per Bianchi nel Time Trial! Bene Barbieri nell’omni… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: parte bene Simone Consonni si prosegue con le batterie - #Ciclismo… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Nuotoartistico LIVE Europei 2022, liveblog 15 agosto in DIRETTA… - RSIsport : ?????? European Championships da Monaco 15h30 Arrampicata, Ciclismo su pista, Atletica A seguire ????????? Nuoto, Europe… -