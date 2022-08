(Di lunedì 15 agosto 2022)ha vinto a Salerno in un modo che, siamo sicuri, a José Mourinho è piaciuto un sacco: 1 - 0 con gol di un mediano. Molto meglio del 4 - 0 del campionato scorso. Ladei Fab Four rischia di ...

OfficialASRoma : FINISCE QUI! Conquistiamo i primi tre punti del nostro campionato ?? ?? Decide il gol di Bryan @Cristante nel primo… - OfficialASRoma : BRYAN! CRISTANTE! SIAMO AVANTI AL 33'! DAJE BRYAN! DAJE ROMA! #SalernitanaRoma 0-1 @Cristante - AliprandiJacopo : ???? FORMAZIONE UFFICIALE Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini,… - sportli26181512 : La Roma di Cristante che piace a Mou. Oggi le risposte di Spalletti e Allegri: La Roma di Cristante che piace a Mou… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Roma spreca ma gioca bene e vince: a Salerno ci pensa Cristante #SalernitanaRoma -

Laha segnato con, che dovrebbe essere sacrificato sull'altare di nomi più esotici. Vedremo quante ne salterà Bryan. A uno a uno, Mou ha tolto Abraham, Zaniolo e Dybala, ha gestito con ...Riguardo alle partite di ieri, infine, il titolo se lo prendono i giallorossi: 'la prima gioia'. Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 15 agostoTrasferiamoci all'...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Davide Nicola nel post gara di Salernitana-Roma: "Contento della crescita che abbiamo dimostrato rispetto alla partita col Parma" ...