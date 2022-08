La Lega Serie A contro Dazn: la dura reazione per i problemi (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo i malfunzionamenti di ieri che hanno impedito la normale visione delle partite su Dazn, la Lega Serie A starebbe valutando di procedere per vie Legali. Non si tratta della prima volta che Dazn presenti problemi di questo genere, tutt’altro. Come avvenuto periodicamente agli inizi degli scorsi campionati, anche quest’anno, per la prima giornata della Serie A 2022/23, gli utenti abbonati alla piattaforma hanno riscontrato diverse problematiche. problemi Dazn Lega Serie A In particolare, i server di Dazn sarebbero andati in sovraccarico poichè, a causa di errori di autenticazioni, troppi account avrebbero cercato di accedere al servizio nello stesso momento. Alcuni tifosi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo i malfunzionamenti di ieri che hanno impedito la normale visione delle partite su, laA starebbe valutando di procedere per vieli. Non si tratta della prima volta chepresentidi questo genere, tutt’altro. Come avvenuto periodicamente agli inizi degli scorsi campionati, anche quest’anno, per la prima giornata dellaA 2022/23, gli utenti abbonati alla piattaforma hanno riscontrato diverse problematiche.A In particolare, i server disarebbero andati in sovraccarico poichè, a causa di errori di autenticazioni, troppi account avrebbero cercato di accedere al servizio nello stesso momento. Alcuni tifosi ...

