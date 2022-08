“Grandissimo dolore”, Gianni Morandi: versate lacrime a non finire per il figlio | Se n’è andato (Di lunedì 15 agosto 2022) Gianni Morandi è uno dei cantautori italiani più amati da tutte le generazioni. Il suo racconto ha stravolto i fan, proprio perché nessuno si sarebbe mai aspettata una rivelazione del genere. Gianni Morandi è il volto indiscusso della musica italiana che ogni anno sa come reinventarsi, senza mai annoiare. Eppure anche lui nasconde qualcosa di triste che ha avuto difficoltà a rivelare ai suoi fan. Gianni Morandi, una vita di successi Gianni Morandi è nato a Bologna l’11 dicembre 1944 sotto il segno dell’incontenibile Sagittario. La sua famiglia viveva in condizioni economiche modeste e lui sin da piccolo ha sviluppato una profonda passione per il canto. Negli anni ’70 Morandi è stato visto da Lionetti, che non è ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 agosto 2022)è uno dei cantautori italiani più amati da tutte le generazioni. Il suo racconto ha stravolto i fan, proprio perché nessuno si sarebbe mai aspettata una rivelazione del genere.è il volto indiscusso della musica italiana che ogni anno sa come reinventarsi, senza mai annoiare. Eppure anche lui nasconde qualcosa di triste che ha avuto difficoltà a rivelare ai suoi fan., una vita di successiè nato a Bologna l’11 dicembre 1944 sotto il segno dell’incontenibile Sagittario. La sua famiglia viveva in condizioni economiche modeste e lui sin da piccolo ha sviluppato una profonda passione per il canto. Negli anni ’70è stato visto da Lionetti, che non è ...

LadyLau25624377 : @giusi59campioni Mi dispiace, leggo ora di questo tuo dolore grandissimo - BrunaSalsedo : Non si può dimenticare un grandissimo dolore, si può solo chiedere che non accada di nuovo - moky78 : @albertoangela Le mie condoglianze più sentite, è un grandissimo dolore è una grandissima perdita - JunjouRT_19 : @Cin_NS @ariespuntosia @_c_ar1 @inrosacipria SÌ, SIMONE PU****A DEL DOLORE GRANDISSIMO SÌ - VittoriaB12 : RT @valelucy3: @SempreSperare @piaiamarco Grazie Piera un dolore grandissimo lei è andata in ps per una stupidaggine da li ha iniziato il s… -