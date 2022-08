Ciclismo su pista, COLPO DI SCENA! Filippo Ganna farà la cronometro degli Europei! (Di lunedì 15 agosto 2022) Clamoroso COLPO di scena per l’Italia agli Europei di Ciclismo in corso a Monaco di Baviera. Mercoledì 17 agosto, alle ore 17.30, è in programma la cronometro maschile di 24 km. Inizialmente l’Italia avrebbe dovuto schierare Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. Invece la Federazione ha annunciato che verrà calato l’asso più splendente del movimento: Filippo Ganna! Il ct Marco Velo, valutata la condizione dei corridori e dopo un’attenta analisi con il coordinatore delle Nazionali Roberto Amadio, ha optato per un cambiamento, sostituendo Sobrero proprio con il bi-campione del mondo. Ganna si trova già in Germania, avendo preso parte ieri alla prova in linea, nella quale si era messo al servizio dei capitani. Il titolo della cronometro agli Europei è uno dei pochi trionfi ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Clamorosodi scena per l’Italia agli Europei diin corso a Monaco di Baviera. Mercoledì 17 agosto, alle ore 17.30, è in programma lamaschile di 24 km. Inizialmente l’Italia avrebbe dovuto schierare Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. Invece la Federazione ha annunciato che verrà calato l’asso più splendente del movimento:! Il ct Marco Velo, valutata la condizione dei corridori e dopo un’attenta analisi con il coordinatore delle Nazionali Roberto Amadio, ha optato per un cambiamento, sostituendo Sobrero proprio con il bi-campione del mondo.si trova già in Germania, avendo preso parte ieri alla prova in linea, nella quale si era messo al servizio dei capitani. Il titolo dellaagli Europei è uno dei pochi trionfi ...

Agenzia_Ansa : Elia Viviani vince l'oro nell'eliminazione su pista agli Europei di ciclismo #ANSA - Eurosport_IT : ???? Per saperne di più... - SkySport : ULTIM'ORA #CICLISMO #EUROPEI, ORO PER ELIA #VIVIANI NELL'ELIMINAZIONE SU PISTA #Nazionaleciclismo #SkySport - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Ciclismo, storico Elia Viviani: oro europeo su pista. L'omaggio social della Juve - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: record italiano per Bianchi nel Time Trial! Bene Barbieri nell’omni… -