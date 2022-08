Calcio: Serie A, Verona-Napoli 1-2 dopo il primo tempo (Di lunedì 15 agosto 2022) Verona, 15 ago. - (Adnkronos) - Il Napoli è in vantaggio per 2-1 sul Verona al termine del primo tempo del posticipo della prima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Lasagna al 29', rispondono Kvaratskhelia al 37' e Osimhen al 48'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022), 15 ago. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 2-1 sulal termine deldel posticipo della prima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Lasagna al 29', rispondono Kvaratskhelia al 37' e Osimhen al 48'.

pisto_gol : Chi ha spinto per i diritti del calcio a @DAZN_IT aveva un progetto per indebolire ulteriormente la @SerieA ? Chi… - sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - Corriere : Dazn, le partite non si vedono e la Lega calcio valuta azioni legali per danno d’immagine - youresogoolden : RT @poli_flo: non è manco iniziato il campionato che già si riparte con i soliti cani merdosi che invocano l'eruzione del Vesuvio. La serie… - AndreaTiberio7 : In 45 minuti di calcio, ancora una volta i tifosi del Verona si mostrano non all’altezza della Serie A. Tra “lavat… -