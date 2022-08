Beach volley | Europei Monaco 2022 | Scampoli e Bianchin sconfitte al debutto

(Di lunedì 15 agosto 2022) Non è iniziato nel migliore dei modi il Campionato Europeo diper la coppia italiana composta da. In quel didi Baviera, l’unica coppia italiana impegnata quest’oggi in tabellone è stata sconfitta in due set dalle slovene Kotnik/Lovsin. Entrambi i set sono terminati con il punteggio di 21-18 ed hanno regalato la vittoria al duo sloveno, condannando, le quali di fatto non hanno avuto chances. In entrambi i parziali hanno infatti inseguito fin da subito e, nonostante i favori del pronostico della vigilia, non sono riuscite ad impensierire le avversarie. Ora teste alle prossime due sfide per alimentare il sogno qualificazione. SportFace.

