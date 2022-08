Bambina investita e uccisa dal padre che faceva manovra con l'auto (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - Tragedia nel giorno di Ferragosto in provincia di Venezia. Una Bambina di un anno e otto mesi è stata travolta e uccisa dall'auto del padre, mentre faceva manovra, nell'area del giardino di casa. Il fatto è accaduto a Tombelle di Vigonovo, questa mattina. Indagini da parte dei carabinieri di Vigonovo e Chioggia. Leggi su agi (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - Tragedia nel giorno di Ferragosto in provincia di Venezia. Unadi un anno e otto mesi è stata travolta edall'del, mentre, nell'area del giardino di casa. Il fatto è accaduto a Tombelle di Vigonovo, questa mattina. Indagini da parte dei carabinieri di Vigonovo e Chioggia.

