Aung San Suu Kyi è stata condannata ad altri sei anni di prigione per corruzione

Lunedì un tribunale del Myanmar ha condannato ad altri sei anni di prigione Aung San Suu Kyi, la leader politica birmana agli arresti domiciliari dal colpo di stato del febbraio 2021. Il nuovo processo è stato condotto a porte chiuse,

