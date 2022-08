Atletica | Europei Monaco 2022 | Dosso in semifinale nei 100 metri donne | ok Ponzio | Fabbri e Bruni

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 agosto 2022) Si apre con ottimi risultati per gli azzurri la prima giornata deglidileggerain programma adi Baviera. Nelle gare della mattinata, che hanno proposto batterie e semifinali, spicca la performance di Zaynab, primatista nei 60, che nei 100femminili con il tempo di 11.38 ottiene il secondo crono di ingresso complessivo per le semifinali, il primo nella sua batteria. Avanza anche Irene Siragusa, il suo 11.57 le consente di essere ripescata nonostante il quinto tempo della sua batteria, niente da fare invece per Gloria Hooper (11.64). Bene anche Nicke Leonardonel getto del peso: l’italo americano è settimo con una misura di 20.44, il toscano undicesimo con 20.27. Non basta ...