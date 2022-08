Assunta sul Monte Farno, torna la processione fra i pascoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Si svolgerà lunedì 15 agosto 2022, nella consueta, suggestiva cornice dei pascoli del Monte Farno la tradizionale festa dell’Assunta, che fa capo alla chiesetta legata alla parrocchia di Barzizza. La chiesetta del Monte Farno (posta alle spalle della ex Colonia delle Orsoline) è dedicata alla Madonna Addolorata. I lavori di costruzione cominciarono attorno al 1921 dove prima c’era una Santella. L’opera fu possibile grazie al contributo dei contadini e alpeggiatori che soggiornando sul Farno per parecchi mesi non potevano partecipare alle funzioni religiose. Queste persone donarono fieno e prodotti agricoli alla Parrocchia che poi li rivendeva per reperire i fondi. Il 10 agosto 1924 il parroco don Giuseppe Battaglia chiese alla Curia di intitolare la chiesetta alla ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 agosto 2022) Si svolgerà lunedì 15 agosto 2022, nella consueta, suggestiva cornice deidella tradizionale festa dell’, che fa capo alla chiesetta legata alla parrocchia di Barzizza. La chiesetta del(posta alle spalle della ex Colonia delle Orsoline) è dedicata alla Madonna Addolorata. I lavori di costruzione cominciarono attorno al 1921 dove prima c’era una Santella. L’opera fu possibile grazie al contributo dei contadini e alpeggiatori che soggiornando sulper parecchi mesi non potevano partecipare alle funzioni religiose. Queste persone donarono fieno e prodotti agricoli alla Parrocchia che poi li rivendeva per reperire i fondi. Il 10 agosto 1924 il parroco don Giuseppe Battaglia chiese alla Curia di intitolare la chiesetta alla ...

