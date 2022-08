7 Funzionari Informatici al Ministero della Salute (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Ministero della Salute ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 Funzionari Informatici, esperti in materie sanitarie. Bando di Concorso Si avvisa che il Ministero della Salute ha indetto la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di sette unita' di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario informatico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della Salute (codice concorso 818). Requisiti ed Invio della Domanda Il testo ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 7, esperti in materie sanitarie. Bando di Concorso Si avvisa che ilha indetto la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di sette unita' di personale non dirigenziale con il profilo dio informatico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del(codice concorso 818). Requisiti ed InvioDomanda Il testo ...

