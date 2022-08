Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2022 ore 16:30 (Di domenica 14 agosto 2022) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2022 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO IL TRAFFICO è REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA Regione SI SEGNALANO SOLO RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI È ATTIVO SULLA RETE BUS L’ORARIO FESTIVO. MENTRE DOMANI LA METRO A SARÀ ATTIVA FINO ALLE ORE 21 PER LAVORI POI IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO CON BUS IN SOSTITUZIONE SULLA FERROVIA METRomaRE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 agosto 2022)DEL 14 AGOSTOORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO IL TRAFFICO è REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLASI SEGNALANO SOLO RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI È ATTIVO SULLA RETE BUS L’ORARIO FESTIVO. MENTRE DOMANI LA METRO A SARÀ ATTIVA FINO ALLE ORE 21 PER LAVORI POI IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO CON BUS IN SOSTITUZIONE SULLA FERROVIA METRE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA ...

