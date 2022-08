“Un sacco bello”: ci voleva la faccia di Mario Brega (Di domenica 14 agosto 2022) “Cioè, siccome me s’è creata una situazione strana, nel senso che me s’è liberato un posto in machina… per un viaggio che m’ero organizzato in Polonia, ‘na cosa favolosa, guarda!”. Inizia così la telefonata più bizzarra dell’anno, arrivata a Ferragosto. Attaccato al telefono, in piena calura, con i recapiti dei conoscenti in rubrica, è Enzo (no Renzo). Che nonostante la macchina accessoriata, le penne a biro e le calze di nylon già in valigia, rimane senza compagno di viaggio. “Tabbella de Marcia: Roma, Var de Chiana, Borzano, Cracovia“, stasera in tv si scaldano ancora cilindri e motori della spider di “Un sacco bello“. Appuntamento al Palo della morte “Un sacco bello”, locandina originale da Framed.magazineCon l’amico di Martucci, si incontrano a piazzale dei Partigiani. Con lui, Enzo (Carlo Verdone) ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022) “Cioè, siccome me s’è creata una situazione strana, nel senso che me s’è liberato un posto in machina… per un viaggio che m’ero organizzato in Polonia, ‘na cosa favolosa, guarda!”. Inizia così la telefonata più bizzarra dell’anno, arrivata a Ferragosto. Attaccato al telefono, in piena calura, con i recapiti dei conoscenti in rubrica, è Enzo (no Renzo). Che nonostante la macchina accessoriata, le penne a biro e le calze di nylon già in valigia, rimane senza compagno di viaggio. “Tabbella de Marcia: Roma, Var de Chiana, Borzano, Cracovia“, stasera in tv si scaldano ancora cilindri e motori della spider di “Un“. Appuntamento al Palo della morte “Un”, locandina originale da Framed.magazineCon l’amico di Martucci, si incontrano a piazzale dei Partigiani. Con lui, Enzo (Carlo Verdone) ...

