Truffe online, come difendersi durante lo shopping: ATTENZIONE a questi tranelli (Di domenica 14 agosto 2022) La compravendita online sta spopolando. La pandemia l'ha incentivata, ma ATTENZIONE ai truffatori. Vediamo come difenderci da questi pirati informatici. Gli acquisti online sono tra le principali fonti di reddito per molte aziende. Il lockdown ha incentivato questo tipo di mercato ed ora che la pandemia ha allentato la morsa, molti di noi ne sono dipendenti. Intuendone i privilegi, lo preferiscono all'andare per negozi in prima persona. Perchè affrontare la folla e stressarsi quando puoi fare compere comodamente seduto a casa? L'unica cosa che serve è un pc o uno smartphone e il gioco è fatto. Uno speciale boom lo sta avendo il mercato dell'usato. Ci sono app che incentivano questo speciale mercato, e ultimamente vanno molto forte. App come Wallapop e Vinted consentono ai consumatori ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 14 agosto 2022) La compravenditasta spopolando. La pandemia l'ha incentivata, maai truffatori. Vediamodifenderci dapirati informatici. Gli acquistisono tra le principali fonti di reddito per molte aziende. Il lockdown ha incentivato questo tipo di mercato ed ora che la pandemia ha allentato la morsa, molti di noi ne sono dipendenti. Intuendone i privilegi, lo preferiscono all'andare per negozi in prima persona. Perchè affrontare la folla e stressarsi quando puoi fare compere comodamente seduto a casa? L'unica cosa che serve è un pc o uno smartphone e il gioco è fatto. Uno speciale boom lo sta avendo il mercato dell'usato. Ci sono app che incentivano questo speciale mercato, e ultimamente vanno molto forte. AppWallapop e Vinted consentono ai consumatori ...

Paolo_Coriddi : @federalberghi le truffe sulle #OTA impazzano, cosi come #abusivismo. Servono leggi chiare per poter avere la certe… - LaCnews24 : Truffe online nel Cremonese, denunciati due uomini: uno è calabrese - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Truffe online sulle case vacanza - TGR Lombardia - TgrRaiLombardia : Truffe online sulle case vacanza - TGR Lombardia - ParliamoDiNews : Come proteggersi dalle truffe nei casinò online | JAMMA #proteggersi #truffe #casinò #online #jamma #13agosto -