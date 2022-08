Torino Lukic | il retroscena della rottura | prove di pace dopo Ferragosto

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 agosto 2022) La richiesta di, lacon la società. Ilsituazione del serbo con ilLa situazione dialè ormai cosa nota. Tra Juric e Vagnati se ne è parlato in tutte le salse. La Stampa ha svelato unsullatra il serbo e i granata. Gli agenti del giocatore avrebbero chiesto un ricco rinnovo da 2 milioni a stagione comprensivi di bonus. Un ingaggio triplicato rispetto ai 700 mila euro percepiti attualmente. La distanza di 500 mila euro tra domanda e offerta ha fatto infuriare il giocatore che così non è partito per Monza., però, le partiranno a ritrovarsi per schiarire le nubi e far tornare il ...