(Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Lacresce nei, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L’ultima rilevazione che va in questa direzione – spiega un comunicato del Carroccio – è di Enzo Risso: tra il 5 agosto e il 12 agosto, laè salita dello 0,6% passando dal 14,1% al 14,7%. In generale, per Risso il valore complessivo delè al 45,3% contro il 34,9% della somma di Pd, Azione, Iv, Più Europa, Articolo 1, Sinistra italiana e Verdi, Insieme per il Futuro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

HuffPostItalia : Sondaggi politici: il Pd sorpassa Meloni. Lega e Forza italia in calo - telodogratis : Sondaggi politici, Lega: continuiamo a crescere, centrodestra avanti più di 10 punti - vivereitalia : Sondaggi politici, Lega: continuiamo a crescere, centrodestra avanti più di 10 punti - CosimoMartonge1 : RT @TarTassato: @laltrodiego Da screenshottare e mandare a chi fa i sondaggi politici... A no anzi meglio stare zitti... Penosa copia alla… - ledicoladelsud : Sondaggi politici, Lega: continuiamo a crescere, centrodestra avanti più di 10 punti -

L'ultima rilevazione - spiega un comunicato del Carroccio - è di Enzo Risso La Lega cresce nei, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L'ultima rilevazione che va in questa direzione - spiega un comunicato del Carroccio - è di Enzo ......delegittima Mattarella - Il presidenzialismo · Il programma del centrodestra - Il programma del Pd · La fiamma nel simbolo di Fdi - Meloni e l'abiura al fascismo · Gli ultimi- ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) – La Lega cresce nei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L’ultima rilevazione che va in questa direzione – spiega un com ...