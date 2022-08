Sicurezza, Salvini: “Non vediamo l’ora di ridare legalità alla città” (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Credo che le nostre città meritino più Sicurezza. Solidarietà ai gestori dello Chalet di Giugliano, devastato dalle fiamme: non vediamo l’ora di poter restituire certezze e legalità a tutti i cittadini”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando quanto avvenuto a Giugliano, in provincia di Napoli. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2.30, un’auto si è schiantata contro la saracinesca del bar-ristorante, poi due uomini, spargendo del liquido infiammabile hanno dato fuoco alla vettura e di conseguenza allo chalet. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Credo che le nostremeritino più. Solidarietà ai gestori dello Chalet di Giugliano, devastato dalle fiamme: nondi poter restituire certezze ea tutti i cittadini”. Lo dice il leader della Lega Matteocommentando quanto avvenuto a Giugliano, in provincia di Napoli. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2.30, un’auto si è schiantata contro la saracinesca del bar-ristorante, poi due uomini, spargendo del liquido infiammabile hanno dato fuocovettura e di conseguenza allo chalet. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

