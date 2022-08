Salernitana | la carica di Iervolino | “Voglio che questa sia una annata storica”

(Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stasera inizia il nostro cammino in un campionato che vogliamo rimanga nella storia”. Lo ha scritto sui social il presidente della, Daniloa poche ore dal match di esordio contro la Roma. “Affrontiamo una squadra fortissima allenata da un grande mister, la Roma è sicuramente una candidata allo scudetto ma laè forte ed ha in sé il ‘Macte Animo’, scatena il coraggio e la passione nei momenti di necessità. Un’arena con 30.000 persone innamorate aiuterà il mister Nicola e tutti i giocatori a dare il massimo per cogliere un grande risultato. Grande spettacolo all’Arechi! Sempre più forti, più veloci e più in alto. Forza ragazzi”, ha concluso il presidente della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

