Quattro anni fa il crollo del Ponte Morandi, Genova ricorda le 43 vittime: 'Mai più' (Di domenica 14 agosto 2022) Con la messa officiata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca in ricordo delle vittime e per i loro familiari sono cominciate le cerimonie per la c ommemorazione del crollo del Ponte Morandi.

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - vigilidelfuoco : 400 #vigilidelfuoco, 100 USAR e 44 team cinofili mobilitati in poche ore per operare in uno scenario mai visto: uno… - fattoquotidiano : Il crollo Disastro all’italiana. Quattro anni dopo. Il viadotto marciva mentre i profitti dei Benetton si moltiplic… - sampdoria : ?? | RICORDO 14 agosto 2018. Quattro anni dopo #Genova non dimentica. Il presidente #Lanna e tutta l’U.C.… - GenovaEventi : Genova non dimentica. Sono passati quattro anni dal crollo del Ponte Morandi e il ricordo delle 43 persone che il… -