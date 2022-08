Programmi TV di stasera, domenica 14 agosto 2022. Su Rai2 continuano le nuove stagioni di N.C.I.S. Los Angeles e Bull (Di domenica 14 agosto 2022) N.C.I.S. Los Angeles (Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: La Dama Velata Replica Fiction. 1×03 Una moglie infelice: Guido non vuole saperne di Clara, una moglie che gli è stata imposta, e continua a passare le sue notti al caffè concerto, ignorandola. Inoltre, Gerard, l’amico giunto dal passato, continua a minacciare di svelare i suoi segreti. Rai2, ore 21.05: N.C.I.S. Los Angeles Serie Tv. 13×02 La via del guerriero: Un anziano sottotenente di origini giapponesi, che ha servito l’ America durante la guerra del Vietnam, viene brutalmente picchiato da – due uomini in un parcheggio. Rai2, ore 21.50: Bull Serie Tv. 6×02 Spionaggio: La difesa della TAC nei confronti di un cliente, processato per aver divulgato segreti governativi, è resa difficile dalle reazioni emotive di Bull; il quale, ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 14 agosto 2022) N.C.I.S. Los(Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: La Dama Velata Replica Fiction. 1×03 Una moglie infelice: Guido non vuole saperne di Clara, una moglie che gli è stata imposta, e continua a passare le sue notti al caffè concerto, ignorandola. Inoltre, Gerard, l’amico giunto dal passato, continua a minacciare di svelare i suoi segreti., ore 21.05: N.C.I.S. LosSerie Tv. 13×02 La via del guerriero: Un anziano sottotenente di origini giapponesi, che ha servito l’ America durante la guerra del Vietnam, viene brutalmente picchiato da – due uomini in un parcheggio., ore 21.50:Serie Tv. 6×02 Spionaggio: La difesa della TAC nei confronti di un cliente, processato per aver divulgato segreti governativi, è resa difficile dalle reazioni emotive di; il quale, ...

