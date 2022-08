Perché Brad Pitt sta indossando gonne sul red carpet (Di domenica 14 agosto 2022) Brad Pitt è un’icona hollywoodiana che non ha mai manifestato grande apprezzamento per le tendenze fashion, eppure stavolta ne ha dettata una: sul red carpet di Berlino indossa una gonna, ma Perché? Brad Pitt è un divo del cinema, ma non passa inosservato neppure sui red carpet. I più recenti, però, l’hanno visto indossare un capo che finora non aveva mai sperimentato. Nonostante lo stupore generale, l’attore ha presentato il suo prossimo film Bullet Train indossando una gonna sul tappeto rosso. Il motivo? Non è da ricondursi ad una causa a favore della community LGBTQ+ e forse neppure ad un guizzo estetico. Crediti: AnsaA distanza di qualche anno, Brad Pitt è pronto a tornare al cinema. Una delle sue ultime fatiche ... Leggi su velvetmag (Di domenica 14 agosto 2022)è un’icona hollywoodiana che non ha mai manifestato grande apprezzamento per le tendenze fashion, eppure stavolta ne ha dettata una: sul reddi Berlino indossa una gonna, maè un divo del cinema, ma non passa inosservato neppure sui red. I più recenti, però, l’hanno visto indossare un capo che finora non aveva mai sperimentato. Nonostante lo stupore generale, l’attore ha presentato il suo prossimo film Bullet Trainuna gonna sul tappeto rosso. Il motivo? Non è da ricondursi ad una causa a favore della community LGBTQ+ e forse neppure ad un guizzo estetico. Crediti: AnsaA distanza di qualche anno,è pronto a tornare al cinema. Una delle sue ultime fatiche ...

simona_parisi17 : @esausta9 @MTwitte02685555 @desiree7__ Però tesoro ha fatto bene a dire no. Perché uomo o donna che sia ...io da ge… - gponedotcom : Le moto della classe regina non fanno più paura. Quest'anno hanno già vinto in 5: Bastianini, Oliviera, Aleix Espar… - didiqueen17bk : ma perché ultimamente Brad Pitt fa film di merda ? - MarcelloVentuno : @peppe_roncino Quindi è come me che sto ancora con mia moglie perché non ho le pretese di Brad Pitt - VelocciaGio : Tra #Renzi e #Calenda c'è lo stesso rapporto che c'era tra Edward Norton e Brad Pitt in Fight Club. L'uno è l'alluc… -