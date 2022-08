Lazio-Bologna 2-1 | rimonta biancazzurra con Immobile

Leggi su funweek

(Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Labatte 2-1 ilin un match della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei felsinei grazie a un rigore trasformato da Arnautovic al 38?, replicano l’autogol dell’ex De Silvestri al 68? e la rete dial 79?. Biancocelesti in dieci dal 6? per l’espulsione del portiere Maximiano, nel recupero della prima frazione anche i felsinei perdono un uomo per il rosso a Soumaoro. Il primo match ufficiale biancoceleste inizia in salita a causa dell’espulsione di Maximiano dopo soltanto sei minuti di gioco. Di male in peggio al 38? con Arnautovic sblocca la partita su calcio di rigore. Nel recupero del primo tempo però restano in 10 anche i felsinei per l’espulsione di Soumaoro e la partita cambia nella ripresa. Al 68? arriva un autogol di De Silvestri che ristabilisce ...