La risposta di Dazn a chi ha riscontrato problemi per le prime partite: «Controlla il dispositivo» (Di domenica 14 agosto 2022) Quasi come a voler aspettare sulla soglia il minimo errore della controparte, una serie di utenti – nella giornata di ieri, ma in verità già a partire da venerdì, quando ci sono stati i primi match di Serie B – ha segnalato alcuni problemi di Dazn nella visione delle partite di Serie A che si sono disputate ieri: Milan-Udinese, Sampdoria-Atalanta, Torino-Monza e Lecce-Inter. Su Twitter diverse persone hanno scritto di avere i soliti problemi di buffering, problemi di accesso all’applicazione o problemi con la qualità delle immagini. Per questo motivo, l’hashtag #Dazn è diventato uno dei più dibattuti sui social network. Del resto, da quest’anno, Dazn ha provato a mettere in piedi una strategia più responsiva: l’account – nato nel 2018 – ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 14 agosto 2022) Quasi come a voler aspettare sulla soglia il minimo errore della controparte, una serie di utenti – nella giornata di ieri, ma in verità già a partire da venerdì, quando ci sono stati i primi match di Serie B – ha segnalato alcunidinella visione delledi Serie A che si sono disputate ieri: Milan-Udinese, Sampdoria-Atalanta, Torino-Monza e Lecce-Inter. Su Twitter diverse persone hanno scritto di avere i solitidi buffering,di accesso all’applicazione ocon la qualità delle immagini. Per questo motivo, l’hashtag #è diventato uno dei più dibattuti sui social network. Del resto, da quest’anno,ha provato a mettere in piedi una strategia più responsiva: l’account – nato nel 2018 – ...

