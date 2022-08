"La Fiamma non c'entra". Crosetto smaschera Letta: "Cosa gli interessa davvero" (Di domenica 14 agosto 2022) Con Fratelli d'Italia e Partito democratico in testa ai sondaggi, lo scontro è sempre dietro l'angolo. Ecco allora che a sistemare Enrico Letta e compagni ci pensa Guido Crosetto. Il co-fondatore di FdI fa un passo indietro smentendo le accuse dem: "Quando nasce FdI, e io ero tra i suoi fondatori, la Fiamma non c'era. Fu inserita successivamente perché in disponibilità alla Fondazione di An. Eravamo un partito piccolo, in lotta per la sopravvivenza, intorno al 4 per cento", spiega al Quotidiano Nazionale. E ancora: "Oggi sono cambiati molto i voti e gli elettori di FdI: la gente non vota la Fiamma, ma per la Meloni. Ma cambiarla perché te lo chiede la sinistra non ha senso. Credo FdI arriverà, con Giorgia, al 30 per cento". Finita qui? Neanche per sogno. Al segretario del Pd che associa FdI alle idee politiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Con Fratelli d'Italia e Partito democratico in testa ai sondaggi, lo scontro è sempre dietro l'angolo. Ecco allora che a sistemare Enricoe compagni ci pensa Guido. Il co-fondatore di FdI fa un passo indietro smentendo le accuse dem: "Quando nasce FdI, e io ero tra i suoi fondatori, lanon c'era. Fu inserita successivamente perché in disponibilità alla Fondazione di An. Eravamo un partito piccolo, in lotta per la sopravvivenza, intorno al 4 per cento", spiega al Quotidiano Nazionale. E ancora: "Oggi sono cambiati molto i voti e gli elettori di FdI: la gente non vota la, ma per la Meloni. Ma cambiarla perché te lo chiede la sinistra non ha senso. Credo FdI arriverà, con Giorgia, al 30 per cento". Finita qui? Neanche per sogno. Al segretario del Pd che associa FdI alle idee politiche ...

ItaliaViva : 'Per me il #TerzoPolo è solo l’inizio di un nuovo percorso. Non è solo un cartello elettorale, ma il desiderio di o… - petergomezblog : Liliana Segre e Pd chiedono a Meloni di togliere la fiamma tricolore dal simbolo di Fdi: “Partiamo dai fatti, non d… - lauraboldrini : Meloni dice che abiura il #fascismo? Ci spieghi perché nel simbolo di FdI compare la fiamma tricolore, raffigurazi… - TeresaJordano70 : RT @carmelodipaola: Osservo che togliere la fiamma non significherebbe abiurare automaticamente il fantomatico fascismo tant'è che il PD ha… - CattedraleRC : RT @vaticannews_it: #papafrancesco all' #Angelus : la fede non è una “ninna nanna”, ma un fuoco acceso per agire. Gesù “ci invita a riaccen… -