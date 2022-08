La destra non snobbi gli intellettuali (Di domenica 14 agosto 2022) Converrebbe che i dirigenti della nostra classe politica di destra leggessero bene un bellissimo saggio, La guerra degli intellettuali al capitalismo, di Alan S. Kahan, di cui già parlammo, edito da Ibl libri. In questo caso è utile segnalare non tanto la parte, per così dire, destruens, del libro: quella in cui si fa a fette l’eroismo dell’intellettuale antiborghese degli ultimi secoli, prendendo in giro i loro tic e le loro debolezze. È interessante invece la posizione costruttiva di Kahan, cioè quella che riguarda la necessità degli intellettuali. Occorre emarginare quel pregiudizio, tanto diffuso a destra, e prima ancora in una certa borghesia operosa, sull’inutilità della figura dell’intellettuale, del pensatore, del filosofo, dello scrittore. Scrive Kahan, da posizioni liberali e di mercato, che il capitalismo ha ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 14 agosto 2022) Converrebbe che i dirigenti della nostra classe politica dileggessero bene un bellissimo saggio, La guerra deglial capitalismo, di Alan S. Kahan, di cui già parlammo, edito da Ibl libri. In questo caso è utile segnalare non tanto la parte, per così dire, destruens, del libro: quella in cui si fa a fette l’eroismo dell’intellettuale antiborghese degli ultimi secoli, prendendo in giro i loro tic e le loro debolezze. È interessante invece la posizione costruttiva di Kahan, cioè quella che riguarda la necessità degli. Occorre emarginare quel pregiudizio, tanto diffuso a, e prima ancora in una certa borghesia operosa, sull’inutilità della figura dell’intellettuale, del pensatore, del filosofo, dello scrittore. Scrive Kahan, da posizioni liberali e di mercato, che il capitalismo ha ...

