Iva Zanicchi, spunta una foto nuda sui social. Attacco hacker che viola l'intimità delle donne (Di domenica 14 agosto 2022) La notizia è subito diventata virale: una foto di Iva Zanicchi nuda è comparsa sul web, pubblica tra le sue stories su Instagram. Uno scatto privato che certamente non era stato fatto per essere reso pubblico. Eppure per un po' di tempo è stato visibile a tutti, lasciando interdetti i fan della cantante. "Un Attacco hacker" Uno scatto che poco o nulla lasciava all'immaginazione, in cui era immortalata la nota cantante senza biancheria intima, mentre si riposava su un divano, appisolata nel salotto di casa, coperta solo da un foulard. Non poco stupore quest'immagine ha suscitato nei followers dell'artista, che si sono chiesti come mai l'Aquila di Ligonchio, che è sempre molto elegante e discreta, e non è certo solita postare immagini di questo tipo, avesse voluto condividere uno scatto così intimo e ...

