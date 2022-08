Giorgia Meloni dice che la fiamma del simbolo di Fratelli d’Italia non c’entra col fascismo (Di domenica 14 agosto 2022) Sostiene che sia «il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica» nella storia della Repubblica Leggi su ilpost (Di domenica 14 agosto 2022) Sostiene che sia «il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica» nella storia della Repubblica

Sonny70131933 : @albertodanese89 Fanno veramente schifo, non sanno più dove attaccarsi ( io una idea ce l'avrei) per gettare fango… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni mette nel mirino #EnricoLetta per il suo video contro Fratelli d'Italia in 3 lingue: 'Ha fatto un danno… - St7719 : RT @AntoNio89992988: Un grazie ai sinistri che consapevoli della loro imminente disfatta elettorale, stanno facendo la campagna elettorale… - Zerovirgola2 : RT @salvini_giacomo: Renato Brunetta, in un’intervista al @Corriere, si è già dimenticato di Draghi e s’offre al prossimo vincitore: “Ho un… - archimedefra : RT @MilaSpicola: È sul programma che contesto Giorgia Meloni, non su parole vacue. È donna, è vero. Ma grazie a una donna integralista com… -