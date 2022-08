Firenze, l’intervento innovativo contro la fibrillazione atriale con… l’acol etilico (Di domenica 14 agosto 2022) La somministrazione selettiva e localizzata di alcol etilico per combattere la fibrillazione atriale. Si è svolto all’ospedale di Santa Maria Nuova, a Firenze, un intervento innovativo, effettuato per la prima volta in città e preceduto da pochi altri casi a livello nazionale. Una paziente di 56 anni è stata operata con questa tecnica nella sala di Elettrofisiologia, grazie a un’equipe coordinata dal dottor Andrea Giomi e composta da specialisti cardiologi, infermieri e anestesista. Si tratta, per usare termini tecnici, di un intervento di ablazione in una paziente affetta da fibrillazione atriale persistente utilizzando l’alcolizzazione della vena di Marshall (un piccolo collaterale venoso situato sulla superficie posteriore dell’atrio sinistro del cuore, che drena ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 14 agosto 2022) La somministrazione selettiva e localizzata di alcolper combattere la. Si è svolto all’ospedale di Santa Maria Nuova, a, un intervento, effettuato per la prima volta in città e preceduto da pochi altri casi a livello nazionale. Una paziente di 56 anni è stata operata con questa tecnica nella sala di Elettrofisiologia, grazie a un’equipe coordinata dal dottor Andrea Giomi e composta da specialisti cardiologi, infermieri e anestesista. Si tratta, per usare termini tecnici, di un intervento di ablazione in una paziente affetta dapersistente utilizzando l’alcolizzazione della vena di Marshall (un piccolo collaterale venoso situato sulla superficie posteriore dell’atrio sinistro del cuore, che drena ...

