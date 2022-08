FANTACALCIO – Fiorentina-Cremonese: gol olimpico di Buonaiuto, direttamente da calcio d’angolo (Di domenica 14 agosto 2022) Davvero incredibile quello che accade nel corso del secondo tempo di Fiorentina-Cremonese, match valevole per la prima giornata della Serie A 2022/2023. A Firenze, i padroni di casa sono avanti di un gol e di un uomo, ma gli ospiti trovano la rete del 2-2 direttamente da un grandissimo calcio d’angolo battuto da Buonaiuto con Gollini che sembra salvare ma invece la palla è in porta come testimonia la goal technology. Per gli amici del FANTAcalcio dunque la rete, al momento, è stata assegnata a Bonaiuto. In caso di cambiamenti vi terremo aggiornati: quello che più conta è che la Cremonese ha fatto 2-2. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Davvero incredibile quello che accade nel corso del secondo tempo di, match valevole per la prima giornata della Serie A 2022/2023. A Firenze, i padroni di casa sono avanti di un gol e di un uomo, ma gli ospiti trovano la rete del 2-2da un grandissimobattuto dacon Gollini che sembra salvare ma invece la palla è in porta come testimonia la goal technology. Per gli amici deldunque la rete, al momento, è stata assegnata a Bonaiuto. In caso di cambiamenti vi terremo aggiornati: quello che più conta è che laha fatto 2-2. SportFace.

