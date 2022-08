Ciclismo, Europei Monaco: trauma cranico e frattura clavicola per Paternoster (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “trauma cranico commotivo” e “frattura della clavicola destra”. Questo il quadro clinico di Letizia Paternoster, dopo la caduta di ieri durante la gara a eliminazione di Ciclismo su pista agli Europei di Monaco. L’atleta, si legge nel bollettino arrivato nella tarda serata di ieri, “è sempre rimasta cosciente, attualmente è cosciente ma non ricorda nulla dell’accaduto cosa peraltro normale in questi casi”. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “commotivo” e “delladestra”. Questo il quadro clinico di Letizia, dopo la caduta di ieri durante la gara a eliminazione disu pista aglidi. L’atleta, si legge nel bollettino arrivato nella tarda serata di ieri, “è sempre rimasta cosciente, attualmente è cosciente ma non ricorda nulla dell’accaduto cosa peraltro normale in questi casi”. Funweek.

Eurosport_IT : Brutta caduta per la nostra Letizia, che viene portata in ospedale ?????? #EurosportCICLISMO | #Munich2022 - RaiSport : Doppia medaglia per la Nazionale maschile italiana di ciclismo su pista nell'inseguimento individuale agli #Europei… - Eurosport_IT : Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ????… - sportli26181512 : Europei ciclismo, trauma crainco per Letizia Paternoster dopo una caduta. FOTO: Trauma cranico concussivo e la frat… - djsakko : #raiciclismo In tutte le corse del ciclismo è permesso l'uso della radiolina, perché nelle gare internazionali (Cd… -