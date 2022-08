Spalletti: «Simeone sta arrivando, se è tutto ok sarà a Verona con noi» (Di sabato 13 agosto 2022) Giovanni Simeone sta effettuando le visite mediche con il Napoli e a breve potrebbe essere in gruppo, come ha confermato il tecnico Luciano Spalletti nella conferenza stampa per la prima di campionato contro il Verona «Se è tutto ok certo che viene, lo stiamo aspettando, se restare lo salutate anche voi. È uno di cui abbiamo bisogno e Napoli è ciò di cui lui ha bisogno, è un acquisto corretto» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 agosto 2022) Giovannista effettuando le visite mediche con il Napoli e a breve potrebbe essere in gruppo, come ha confermato il tecnico Lucianonella conferenza stampa per la prima di campionato contro il«Se èok certo che viene, lo stiamo aspettando, se restare lo salutate anche voi. È uno di cui abbiamo bisogno e Napoli è ciò di cui lui ha bisogno, è un acquisto corretto» L'articolo ilNapolista.

