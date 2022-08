Renato Brunetta non si ricandida: dopo l’addio a Fi “non vado da nessuna parte”. E’ stato parlamentare (in Italia e Ue) per 23 anni (Di sabato 13 agosto 2022) Renato Brunetta non tornerà in Parlamento. Niente candidatura per l’attuale ministro per la Pubblica amministrazione: “Resto dove sono, non vado da nessuna parte. Onorerò con orgoglio fino alla fine il mio impegno nel Governo Draghi“, ha fatto sapere Brunetta. Immediatamente dopo la caduta dell’Esecutivo aveva annunciato, come fatto anche dalle colleghe ministre di Forza Italia, il suo addio al partito di Silvio Berlusconi. A differenza però di Mariastella Gelmini e Mara Carfagna – che hanno trovato collocazione in Azione di Carlo Calenda – per Renato Brunetta non ci sarà nessuna corsa elettorale. Anche se indiscrezioni e voci lo davano come possibile candidato proprio con Azione. “Rimango a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022)non tornerà in Parlamento. Niente candidatura per l’attuale ministro per la Pubblica amministrazione: “Resto dove sono, nonda. Onorerò con orgoglio fino alla fine il mio impegno nel Governo Draghi“, ha fatto sapere. Immediatamentela caduta dell’Esecutivo aveva annunciato, come fatto anche dalle colleghe ministre di Forza, il suo addio al partito di Silvio Berlusconi. A differenza però di Mariastella Gelmini e Mara Carfagna – che hanno trovato collocazione in Azione di Carlo Calenda – pernon ci saràcorsa elettorale. Anche se indiscrezioni e voci lo davano come possibile candidato proprio con Azione. “Rimango a ...

