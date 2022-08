Regionali Sicilia, Azione e Iv lanciano candidatura governatore Armao (Di sabato 13 agosto 2022) L'attuale vice presidente della Regione nel governo di Nello Musumeci, Gaetano Armao sarà candidato per il Terzo Polo alla presidenza della Regione Siciliana. Armao, assessore all'Economia è stato indicato da Azione e Italia Viva. In Sicilia, fino a questo momento sono candidati, per il centrodestra, Renato Schifani, per il Pd, Lista Cento Passi di Claudio Fava e M5S, Caterina Chinnici e l'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca con la lista "De Luca sindaco di Sicilia". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 13 agosto 2022) L'attuale vice presidente della Regione nel governo di Nello Musumeci, Gaetanosarà candidato per il Terzo Polo alla presidenza della Regionena., assessore all'Economia è stato indicato dae Italia Viva. In, fino a questo momento sono candidati, per il centrodestra, Renato Schifani, per il Pd, Lista Cento Passi di Claudio Fava e M5S, Caterina Chinnici e l'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca con la lista "De Luca sindaco di".

fattoquotidiano : Regionali Sicilia, alta tensione tra M5s e Pd dopo il deposito dei simboli: “I dem sottovalutano la situazione”. Al… - Regione_Sicilia : Regione, @Nello_Musumeci decide per l'election day: il 25 settembre si vota per politiche e regionali -… - fattoquotidiano : Regionali Sicilia, il M5s al Pd: “Via il nome di Chinnici dal vostro simbolo”. I dem: “Richiesta irricevibile”. All… - ElioFerrari4 : RT @AlbertoSamona: In #Sicilia per il ponte di #Ferragosto, il 14 e il 15, i musei regionali e i parchi archeologici della @Regione_Sicilia… - pietro_busacca : RT @DiegoCostetti: Ottima notizia: il #terzopolo @Azione_it /@ItaliaViva sarà presente alle regionali in #Sicilia e avrà un suo candidato p… -