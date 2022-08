Piromane colto sul fatto dal drone in Calabria, il presidente Occhiuto publica il video sui social e commenta: “Tolleranza zero!” (Di sabato 13 agosto 2022) Anche i droni a tutela del patrimonio boschivo e contro i piromani. E proprio grazie ad un drone, in Calabria, è stato preso un Piromane mentre appiccava un rogo. A dare la notizia con tanto di video è il governatore Roberto Occhiuto che ha pubblicato un post su Facebook. “In Calabria su misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono”, scrive il presidente della regione. “Grazie al monitoraggio della Regione – scrive Occhiuto nel post – abbiamo salvato, per l’ennesima volta, la natura calabrese da un incendio. Già segnalato alle autorità competenti. In Calabria su misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono. #Tolleranzazero”. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Anche i droni a tutela del patrimonio boschivo e contro i piromani. E proprio grazie ad un, in, è stato preso unmentre appiccava un rogo. A dare la notizia con tanto diè il governatore Robertoche ha pubblicato un post su Facebook. “Insu misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono”, scrive ildella regione. “Grazie al monitoraggio della Regione – scrivenel post – abbiamo salvato, per l’ennesima volta, la natura calabrese da un incendio. Già segnalato alle autorità competenti. Insu misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono. #zero”. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

